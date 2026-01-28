Un protocollo d’intesa è stato siglato a Roma tra l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) e la Federazione Italiana Pesistica (Fipe). L’accordo, della durata di tre anni, mira a favorire lo sviluppo della pesistica olimpica e delle discipline collegate, promuovendo la crescita delle infrastrutture sportive e l’accesso a strumenti finanziari dedicati per la Federazione, le associazioni e le società sportive affiliate.

Obiettivi e ambiti dell’accordo

L’intesa punta a sostenere la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di impianti sportivi.

Particolare attenzione sarà dedicata all’efficientamento energetico, all’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, nonché all’acquisto di attrezzature sportive. Una sezione specifica dell’accordo è riservata a discipline in forte crescita come il functional fitness e il powerlifting.

Beneficiari e dichiarazioni

La Fipe, insieme alla sua rete di oltre mille ASD e SSD affiliate che coinvolgono più di centomila tesserati, potrà beneficiare delle soluzioni finanziarie messe a disposizione dall’ICSC. “Rafforzare la capacità di investimento del sistema sportivo significa creare le condizioni per uno sviluppo solido e duraturo dei territori. Con questo obiettivo si consolida la collaborazione con la Federazione Italiana Pesistica”, ha dichiarato Antonella Baldino, amministratore delegato di ICSC.

Alberto Miglietta, presidente della Fipe, ha aggiunto che “questo accordo suggella e definisce un percorso comune tra due importanti componenti del sistema sportivo. Da oggi la crescita e lo sviluppo della nostra Federazione hanno un ulteriore carburante”.

Il contesto finanziario dell’ICSC

L’ICSC rafforza il proprio ruolo di piattaforma finanziaria per lo sport e la cultura. A ottobre 2025, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso un finanziamento da 150 milioni di euro all’Istituto per la costruzione e riqualificazione di infrastrutture sportive e culturali. I progetti, con un valore fino a 40 milioni ciascuno, sono destinati a enti territoriali e Comuni. Questo accordo si inserisce nel Piano Strategico 2025–2030 dell’ICSC, che promuove interventi impact-driven nel settore sportivo e culturale.