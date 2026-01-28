La Savino del Bene Scandicci affronta oggi, mercoledì 28 gennaio alle ore 17.00, l’Alba Blaj in Romania. La partita, valida per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League femminile di volley, rappresenta un appuntamento cruciale per le toscane, che puntano a restare in scia del VakifBank Istanbul e a mantenere vive le speranze di qualificazione diretta ai quarti di finale.

Contesto e obiettivi di Scandicci

La squadra toscana, campione del mondo in carica, arriva a questa trasferta dopo una sconfitta per 3-1 contro il VakifBank Istanbul e una successiva vittoria per 3-0 contro il Volero Le Cannet.

Attualmente, Scandicci occupa il secondo posto nel girone con nove punti, frutto di tre vittorie, inseguendo il VakifBank che guida la classifica con dodici punti e quattro successi. Il successo odierno è fondamentale per continuare a puntare al primo posto, posizione che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale, evitando così i playoff.

Dettagli della partita in Romania

Il match si disputerà al Polivalenta di Cluj, con fischio d’inizio previsto alle ore 18.00 locali, corrispondenti alle 17.00 in Italia. La direzione arbitrale sarà affidata all’ungherese Agnes Batkai-Katona come primo arbitro e al bulgaro Dobromir Dobrev come secondo. La partita sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Arena (canale 204) e in streaming su piattaforme come Sky Go, NOW, DAZN e Euro Volley Tv.

OA Sport offrirà inoltre una cronaca testuale in diretta.

Formazioni e protagoniste in campo

Scandicci si presenterà con un sestetto di alto livello, che include l’opposto Ekaterina Antropova, le schiacciatrici Sarah Franklin e Avery Skinner (con Caterina Bosetti come alternativa), le centrali Linda Nwakalor e Camilla Weitzel, e la palleggiatrice Maja Ognjenovic. Nelle fila dell’Alba Blaj, guidata dall’allenatore Guillermo Naranjo, spiccano giocatrici come Ana Escamilla, Drussyla Felix Costa ed Evilania Martinez Luiz.

L’andata: il netto successo di Scandicci

Nel match d’andata, giocato a Firenze, Scandicci aveva già dimostrato la propria superiorità superando l’Alba Blaj con un netto 3-0 (25-13, 25-21, 25-14).

In quell’occasione, Lindsey Ruddins si era distinta come migliore realizzatrice con 14 punti, sottolineando la forza della squadra. La formazione toscana aveva dominato a muro, accumulando 15 block vincenti contro i soli 2 delle avversarie rumene, imponendosi con autorevolezza fin dal primo set.

L’Alba Blaj, tornata a competere in Champions League dopo un anno di assenza, aveva comunque mostrato carattere. Vittoria Alice Piani era stata la principale realizzatrice per la squadra rumena con 16 punti, seguita da Andressa Felix Costa con 13.