Daniel Maldini è ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio. Questa mattina si è presentato a Villa Mafalda, la clinica di riferimento del club biancoceleste, per sostenere le visite mediche di rito. Terminati i controlli, si recherà a Formello per firmare il contratto e mettersi subito a disposizione di Maurizio Sarri, con l’obiettivo di essere in campo già contro il Genoa all’Olimpico.

Il profilo del nuovo acquisto

Il protagonista è Daniel Maldini, trequartista in arrivo dall’Atalanta. Questa mattina si è recato a Villa Mafalda per le visite mediche.

Successivamente firmerà il contratto a Formello e inizierà il suo percorso con la Lazio, sotto la guida dell’allenatore Maurizio Sarri.

I dettagli dell’operazione

L’operazione era già in fase avanzata: l’accordo tra Lazio e Atalanta prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto. Maldini, figlio d’arte, è il quarto acquisto del club dopo Taylor, Ratkov e Motta. L’intesa era stata definita nei giorni precedenti, con visite mediche fissate per questa mattina e firma immediata dopo i controlli.

Il percorso di Maldini

Maldini è sbarcato a Fiumicino nella serata precedente, poco dopo le 19:30, per iniziare la sua avventura con la Lazio. Il prestito oneroso ammonterebbe a un milione e mezzo di euro fino al termine della stagione, con un riscatto fissato a 13,5 milioni, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Maldini, arrivato all’Atalanta nella sessione invernale del 2025, ha collezionato 22 presenze e segnato tre gol nella stagione corrente.