Alexander Zverev è il primo semifinalista del tabellone maschile dell’Australian Open. Il tennista tedesco ha sconfitto lo statunitense Learner Tien in quattro set sul campo della Rod Laver Arena, dove il tetto è stato chiuso per contrastare il caldo estremo.

Il tedesco, testa di serie numero tre, ha prevalso con il punteggio di 6‑3, 6‑7, 6‑1, 7‑6 in tre ore e undici minuti, annullando un set point che avrebbe potuto portare la partita al quinto set. Per Zverev si tratta della decima semifinale in un torneo del Grande Slam, la quarta in Australia, dopo quelle raggiunte a Parigi e Flushing Meadows.

Il match e le condizioni ambientali

La partita si è disputata sotto il tetto chiuso della Rod Laver Arena, una misura adottata dagli organizzatori per fronteggiare le temperature opprimenti. Zverev ha mostrato una prestazione solida, pur dovendo fronteggiare la resistenza di Tien, che è riuscito a mettere in difficoltà il tedesco, soprattutto nel secondo set, conquistando il tie‑break.

Prossimo avversario e prospettive

Ora Zverev attende il vincitore del quarto di finale tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur per un posto in finale. La sua corsa verso il primo titolo Slam prosegue, sostenuta dall’esperienza maturata nei tornei maggiori.

Dettagli della prestazione

Zverev ha vinto con il punteggio di 6‑3, 6‑7 (5), 6‑1, 7‑6 (3), mettendo a segno ventiquattro ace e commettendo una sola doppia fallo.

Ha salvato tutti e tre i break point affrontati, incluso quello che avrebbe potuto consegnare il set a Tien nel quarto parziale. Tien, ventenne alla sua prima partecipazione a un quarto di finale Slam, ha disputato un match di grande livello, soprattutto da fondo campo, come ammesso dallo stesso Zverev: “Learner from the baseline was playing unbelievable”.