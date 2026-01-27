Oggi, martedì 27 gennaio, Conegliano è attesa da una trasferta decisiva ad Ankara, dove affronterà lo Zeren Spor nella quinta giornata del girone D della Champions League femminile. L’incontro, in programma alle ore 16.00 italiane alla TVF Ziraat Bankkart Hall, rappresenta uno scontro diretto per il primo posto, che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale.

Contesto e importanza della sfida

Le Pantere guidano attualmente la Pool D con quattro vittorie e undici punti, seguite dalle turche a quota dieci. Una vittoria netta permetterebbe alla formazione veneta di consolidare il primato; un eventuale ko al tie‑break riaprirebbe i giochi, mentre una vittoria turca per 3‑0 o 3‑1 spingerebbe Conegliano verso i playoff.

Formazioni e protagoniste

Coach Daniele Santarelli potrà contare su un sestetto di alto livello: l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro. Dall’altra parte, lo Zeren Spor schiera la regista Ofelia Malinov, il martello Aleksandra Uzelac, l’opposto Anna Lazareva e la centrale Maja Aleksic.

Modalità di visione

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 206), mentre lo streaming sarà disponibile su Sky Go, NOW, DAZN e Euro Volley Tv. OA Sport offrirà inoltre una diretta testuale con aggiornamenti punto dopo punto.

Stato di forma delle squadre

Lo Zeren Spor ha costruito gran parte del proprio cammino europeo sfruttando il fattore campo, con prestazioni solide sia in Champions League sia nella Sultanlar Ligi, dove occupa il quarto posto. Per Conegliano, la trasferta arriva in un momento favorevole: la squadra ha appena conquistato la Coppa Italia a Torino e domina la Serie A1 con venti vittorie su ventuno partite.