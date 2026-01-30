Novak Djokovic ha affrontato un momento di difficoltà fisica durante la semifinale degli Australian Open 2026 contro Jannik Sinner, chiedendo e assumendo delle pastiglie per lo stomaco mentre era in campo a Melbourne. Alle ore 13.28, un paio d’ore dopo l’inizio dell’incontro, Djokovic ha richiesto delle pastiglie per lo stomaco, ingerendone un paio. Il 24 volte campione del mondo ha lamentato un mal di pancia, accompagnato da alcune smorfie, ma ha proseguito la partita con determinazione, lottando alla pari con il campione in carica sul cemento di Melbourne.

Il contesto del match

La semifinale tra Djokovic e Sinner si è rivelata una battaglia intensa. Sinner ha conquistato il primo set per 6-3, ma Djokovic ha replicato con lo stesso punteggio nel secondo. Il terzo set è stato giocato punto a punto, superando le due ore di gioco, con scambi prolungati e grande equilibrio. Sul 4-3 in favore dell’altoatesino, Sinner ha accelerato, ottenendo il break decisivo e aggiudicandosi il set.

Impatto dell’assunzione sul proseguimento del match

Nonostante il malessere iniziale, Djokovic ha proseguito il match senza apparenti problemi, dimostrando la sua capacità di gestire anche situazioni fisiche avverse. L’assunzione della pastiglia non ha interrotto il ritmo del confronto, che è rimasto serrato e combattuto.

La gestione fisica nei match di alto livello

In competizioni di altissimo livello come gli Australian Open, la gestione del benessere fisico è cruciale. Anche piccoli disturbi, come un mal di pancia, possono influire sulla concentrazione e sulla performance. L’intervento tempestivo di Djokovic, chiedendo una pastiglia e continuando a giocare, testimonia la sua esperienza e la capacità di adattarsi rapidamente alle difficoltà. Il match conferma inoltre la tenuta mentale del serbo, capace di reagire immediatamente dopo il primo set perso e di restare competitivo nonostante il disagio fisico.