Marco Abbruzzese si è messo in luce nelle recenti tappe della Coppa Europa di sci alpino, confermandosi tra i migliori italiani nelle prove di discesa libera. L’atleta azzurro ha ottenuto risultati di rilievo, dimostrando una crescita costante nel circuito continentale.

I risultati di Pass Thurn

Marco Abbruzzese ha conquistato il terzo posto nella seconda discesa della tappa di Pass Thurn, in Austria. Si tratta del primo podio in carriera nella disciplina regina per il ligure, che ha chiuso a +0"66 dal vincitore Ken Caillot, con Lenz Häckler secondo a +0"52.

Questo risultato rappresenta un importante traguardo per Abbruzzese, che si conferma tra i protagonisti della stagione.

Nelle altre gare della tappa austriaca, Abbruzzese ha ottenuto anche un settimo posto, confermando la sua costanza di rendimento e la competitività tra i migliori specialisti della velocità.

Il contesto della stagione

La Coppa Europa maschile di sci alpino prosegue con numerose tappe dedicate alle discipline veloci, tra cui superG e discesa libera. Gli atleti italiani, guidati da Marco Abbruzzese, stanno raccogliendo risultati incoraggianti e puntano a confermarsi anche nelle prossime gare del calendario.