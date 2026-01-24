Novak Djokovic ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale degli Australian Open grazie al successo in tre set sull’olandese Botic van de Zandschulp, con il punteggio di 6‑3, 6‑4, 7‑6. Con questa vittoria, il tennista serbo ha raggiunto un traguardo storico: la 400ª affermazione in un torneo del Grande Slam, un nuovo record assoluto nel tennis maschile e femminile.

Un traguardo storico a Melbourne

Il successo contro van de Zandschulp ha permesso a Djokovic di eguagliare il primato di 102 vittorie all’Australian Open detenuto da Roger Federer, confermandosi al vertice anche in questo ambito.

Il serbo, attuale numero quattro del mondo, ha così stabilito un nuovo standard nella storia del torneo e del tennis Slam.

Il cammino verso il record

Djokovic ha centrato la sua 400ª vittoria in uno Slam con una prestazione solida e determinata, confermando ancora una volta la sua straordinaria longevità e continuità ai massimi livelli. Il match si è svolto sotto il tetto chiuso del campo centrale, in condizioni controllate, e ha visto il serbo mantenere il controllo nei momenti chiave, in particolare nel tie‑break del terzo set.

Contesto e precedenti

Djokovic è il primo giocatore nella storia del tennis a raggiungere le 400 vittorie nei tornei del Grande Slam, superando nettamente i precedenti primati.

Inoltre, il traguardo delle 102 vittorie a Melbourne lo porta a pari merito con Federer, consolidando il suo dominio sull’Australian Open.

Il prossimo avversario di Djokovic sarà il vincitore del match tra Jakub Mensik ed Ethan Quinn, con la prospettiva di un possibile incrocio con il campione in carica Jannik Sinner nelle fasi successive del torneo.