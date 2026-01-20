Marc Marquez e Ducati sembrano aver raggiunto un accordo di massima per il rinnovo del contratto. L'intesa, che estenderebbe la loro collaborazione fino alla stagione 2028, dovrebbe essere ufficializzata prima dell’inizio del campionato 2026.

I dettagli dell'accordo

Durante la presentazione del team Ducati a Madonna di Campiglio, è emersa la volontà di proseguire insieme anche oltre il 2026. Marquez ha dichiarato: “La mia prima opzione è cercare di rimanere in Ducati, ma bisogna procedere passo dopo passo. I contratti vengono chiusi sempre prima: il mercato si decide sempre prima”.

L’intesa prevede un’estensione biennale per le stagioni 2027 e 2028, con l’annuncio previsto tra il 7 e l’8 febbraio, in occasione del lancio ufficiale del Mondiale 2026 a Kuala Lumpur.

Prospettive di continuità

Questo rinnovo rappresenterebbe un importante segnale di continuità per Ducati, che punta a consolidare la propria leadership nel prossimo ciclo tecnico. Marquez, campione del mondo in carica, ha espresso chiaramente la sua volontà di restare nel team: “Quando sono in una squadra in cui mi trovo bene, in cui mi sento veloce, cerco di non muovermi”.

Marquez ha inoltre sottolineato come i contratti nel paddock si stiano chiudendo sempre più in anticipo, un chiaro segnale di come il mercato piloti sia diventato sempre più strategico.