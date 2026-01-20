Lorenzo Musetti si prepara con serenità al secondo turno dell’Australian Open, dove lo attende il derby italiano contro Lorenzo Sonego. Il tennista toscano ha ammesso di aver attraversato un periodo non semplice, ma si dice convinto che questa esperienza potrà rivelarsi utile in vista del confronto con il connazionale.

Le dichiarazioni di Musetti

“Aver sofferto un po’ mi farà bene in vista del match con Sonego”, ha dichiarato Musetti, sottolineando come le difficoltà recenti possano rappresentare una spinta in più per affrontare con determinazione il derby azzurro.

Il carrarino, numero cinque del mondo, ha spiegato di non aver brillato al primo turno dello Slam in Australia, ma di aver beneficiato del ritiro dell’avversario belga Raphael Collignon, che gli ha permesso di avanzare senza eccessivo dispendio di energie. Al contrario, Sonego ha disputato un esordio convincente contro Carlos Taberner.

Il match tra i due “Lorenzi” è in programma giovedì 22 gennaio, anche se orario e campo non sono ancora stati ufficializzati.

Il contesto del match

Il derby italiano al secondo turno dell’Australian Open rappresenta un appuntamento di rilievo, soprattutto considerando che Musetti e Sonego hanno già condiviso un titolo in doppio a Hong Kong appena undici giorni prima.

Il carrarino, pur non essendo al massimo della forma, punta a trasformare le difficoltà in un vantaggio mentale.

Il match è atteso con interesse: Musetti cerca di eguagliare il suo miglior risultato a Melbourne, il terzo turno raggiunto nel 2025, mentre Sonego punta a replicare i quarti di finale dell’anno precedente.