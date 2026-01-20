Marc Marquez e Ducati avrebbero raggiunto un accordo per un rinnovo contrattuale di due anni, valido per le stagioni MotoGP 2027 e 2028. L'intesa, discussa durante la presentazione del team a Madonna di Campiglio, dovrebbe essere ufficializzata prima dell'inizio del mondiale 2026, fissato per il primo marzo.

Dettagli dell'accordo e tempistiche

L'accordo tra Marquez e Ducati è definito e sarà reso pubblico, presumibilmente, tra il sette e l'otto febbraio, in occasione del lancio del campionato a Kuala Lumpur, dopo i test pre-stagionali a Sepang. "La mia prima opzione è cercare di rimanere in Ducati", ha detto Marquez, aggiungendo: “Se guardo alla mia carriera, quando sono in una squadra in cui mi trovo bene, in cui mi sento veloce, cerco di non muovermi.

I contratti vengono chiusi sempre prima: il mercato si decide sempre prima”.

Motivazioni del rinnovo

Il rinnovo biennale dimostra la volontà del pilota di continuare con Ducati, dove si sente competitivo. L'attuale contratto scade alla fine del 2026, e l'estensione fino al 2028 garantirebbe continuità al campione. L'intesa è stata definita durante la presentazione del team, proiettando Ducati verso il centenario e la nuova stagione.

