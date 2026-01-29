La FIVB ha ufficializzato le sedi della fase intercontinentale della Volleyball Nations League femminile 2026, delineando un percorso che porterà le migliori diciotto nazionali del mondo in tre continenti. L’Italia, campione del Mondo e detentrice del trofeo 2024 e 2025, esordirà nella prima week a Brasilia dal 3 al 7 giugno. Il torneo proseguirà nella seconda settimana nelle Filippine dal 17 al 21 giugno. La fase preliminare si chiuderà ad Hong Kong, dall’8 al 12 luglio, con l’Italia che avrà l’opportunità di consolidare la propria posizione in vista delle Finali a Macao, in programma dal 22 al 26 luglio.

Questo cammino internazionale, che attraversa tre continenti in poco più di un mese, rappresenta una sfida in cui le azzurre sono pronte ad essere nuovamente protagoniste e lasciare il segno ad altissimo livello nella VNL.

Le pool della Nations League e le avversarie dell’Italia

Le azzurre troveranno sulla loro strada alcune delle squadre più competitive del panorama mondiale. Nella prima week a Brasilia affronteranno le padrone di casa del Brasile, autentico gigante del volley femminile, l’Olanda e la Turchia tutte squadre di grande esperienza internazionale. Poi ci saranno anche Repubblica Dominicana e Bulgaria. Nella seconda week, nelle Filippine, l’Italia affronterà squadre storicamente ostiche come gli Stati Uniti e il Giappone, oltre alla Serbia e Repubblica Ceca.

Infine, la terza week ad Hong Kong proporrà nuovamente sfide di alto livello, con Ucraina, Canada, Belgio e Cina.

Il cammino di avvicinamento delle azzurre

In vista della Volleyball Nations League 2026, il percorso di avvicinamento delle azzurre seguirà una struttura ormai consolidata negli ultimi anni, fatta di collegiali, tornei internazionali di preparazione e test amichevoli contro alcune delle principali nazionali del panorama mondiale. Lo staff tecnico utilizzerà questa fase per valutare la condizione fisica delle atlete, inserire eventuali nuovi elementi e affinare i meccanismi di gioco, soprattutto in vista di una stagione che si preannuncia lunga e dispendiosa. L’obiettivo sarà quello di presentarsi alla prima week di Brasilia con una squadra già rodata e pronta ad affrontare un calendario internazionale impegnativo.