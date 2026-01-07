La nazionale italiana di bob è pronta per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2025‑2026, che si terrà sul tracciato naturale di St. Moritz, in Svizzera. In palio ci sono anche i titoli europei Open. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato quattordici atleti azzurri, con Patrick Baumgartner a fare da capitano.

La squadra italiana

Nel settore femminile sono state convocate Giada Andreutti, Simona De Silvestro, Alessia Gatti, Tania Vicenzino e Martina Favaretto. Per gli uomini, invece, i selezionati sono Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Mattia Variola, Alex Verginer, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti, Mario Lambrughi, Fabio Batti e Riccardo Ragazzi.

Il programma delle gare

Le competizioni inizieranno sabato 10 gennaio con il monobob femminile alle ore 9:00 e il bob a due maschile alle ore 13:00. Domenica 11 gennaio si terranno il bob a due femminile alle ore 9:00 e, alle ore 13:00, il bob a quattro maschile.

L'importanza della tappa di St. Moritz

La tappa di St. Moritz è un appuntamento cruciale della stagione. Oltre a essere parte della Coppa del Mondo, le gare in Svizzera assegneranno i titoli europei. La composizione della squadra, con un numero quasi uguale di uomini e donne, dimostra l'impegno della Federazione Italiana Sport Invernali nel sostenere entrambe le categorie.

Coppa del Mondo 2025‑2026: il calendario

La Coppa del Mondo di bob 2025‑2026, organizzata dalla IBSF, ha preso il via il 17 novembre 2025 a Cortina d’Ampezzo e si concluderà il 18 gennaio 2026 ad Altenberg.

La tappa di St. Moritz, tra il 5 e l’11 gennaio 2026, è la sesta del circuito, preceduta da Cortina, Innsbruck, Lillehammer, Sigulda e Winterberg, e seguita da Altenberg. Dopo le Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026, non si terrà una tappa aggiuntiva a Königssee, inizialmente prevista.