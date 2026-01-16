Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha commentato la sconfitta subita contro il Milan, sottolineando come il dolore possa trasformarsi in un’occasione di crescita per la squadra.

Le dichiarazioni post-partita

“Abbiamo perso e dobbiamo migliorare provando a vincere la prossima. Loro individualmente sono bravi. Io devo capire come far rialzare la testa dei miei ragazzi, poi continuare a crescere e migliorare”. Queste le parole di Fabregas a Dazn dopo il match, in cui ha evidenziato l’importanza della mentalità come punto di partenza per il rilancio della squadra.

“Si ripartirà dalla mentalità. Per una squadra giovane come noi sono partite difficili. Di solito parlo alla squadra dopo la partita, oggi non l’ho fatto. Non era il momento. Cosa gli dici dopo una prestazione del genere? Fa male, ma quando c’è sconfitta si cresce di più”, ha concluso Fabregas, ribadendo che non era il momento adatto a un discorso motivazionale immediato.

La partita contro il Milan

La partita contro il Milan ha rappresentato un banco di prova impegnativo per il Como, squadra giovane e in fase di consolidamento. Fabregas ha scelto di non intervenire nel post partita con un discorso alla squadra, preferendo lasciare che il tempo e la riflessione facessero il loro corso.

La filosofia di Fabregas

Il concetto secondo cui le sconfitte possano essere terreno fertile per la crescita non è nuovo nel pensiero di Fabregas. Già lo scorso dicembre, dopo una pesante sconfitta per 4‑0 contro l’Inter, il tecnico aveva affermato: “Dopo una sconfitta pesante come quella di oggi si cresce di più”. In quella occasione aveva aggiunto: “Non ho visto calcisticamente questa grande differenza tra le due squadre… oggi c’è una crescita importante dentro di noi con questa sconfitta”.

Questa visione coerente nel tempo conferma la volontà di Fabregas di trasformare le difficoltà in stimoli per il miglioramento, soprattutto in una squadra giovane come il Como.