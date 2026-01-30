Al Torrey Pines Golf Club, in California, Justin Rose ha conquistato la vetta del Farmers Insurance Open con un eccellente primo giro da −10 (62 colpi). Il britannico precede di un solo colpo lo statunitense Justin Lower, confermando una classifica estremamente compatta, con ben tredici giocatori racchiusi nelle prime dieci posizioni.

Rose, 45 anni, ha messo a segno dieci birdie senza commettere alcun bogey sul percorso Nord, dimostrando una notevole precisione e un ritmo di gioco invidiabile. Alle sue spalle, Justin Lower ha concluso a −9, mentre Hideki Matsuyama e Max Greyserman si attestano in terza posizione a −8.

Seguono Maverick McNealy, Seamus Power e Stephan Jaeger a −7. Sahith Theegala occupa la T8 a −6, mentre Jason Day si posiziona in T14 a −5.

Prestazioni in evidenza e situazione in campo

Tra i protagonisti del primo turno, Seamus Power ha siglato il miglior punteggio sul percorso Sud con un 65 (−7). Al contrario, giocatori come Alex Noren, Akshay Bhatia, Xander Schauffele e Brooks Koepka hanno incontrato maggiori difficoltà, chiudendo il giro sopra il par: Noren è in T122 a +3, Bhatia in T134 a +4, mentre Schauffele e Koepka si trovano in T101 a +1.

Contesto e prospettive

Il torneo, con un montepremi di 9,6 milioni di dollari, assegna 500 punti FedEx Cup. Il ritorno di Koepka, dopo la sua esperienza nel circuito LIV, non ha ancora prodotto risultati di rilievo, ma il campo di gara è ancora lungo e la classifica estremamente corta lascia aperte molteplici possibilità per i prossimi turni.

Dettagli del primo turno

Rose ha completato il suo giro senza bogey con dieci birdie sul percorso Nord, consolidando la sua leadership con un margine di un colpo su Lower. Koepka, al suo rientro sul PGA Tour, ha terminato il primo giro a +1 sul percorso Sud. Seamus Power si è distinto con un 65 sullo stesso tracciato. Anche Xander Schauffele e Harris English hanno chiuso a +1, mentre Ludvig Åberg ha affrontato difficoltà con cinque bogey consecutivi, terminando a +6.