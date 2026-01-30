Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfidano nella seconda semifinale degli Australian Open 2026 a Melbourne, con in palio un posto in finale e 500 punti ATP. L’azzurro, campione in carica nel 2024 e nel 2025, punta alla terza finale consecutiva nel primo Slam stagionale, mentre il serbo è pronto a rispondere dopo il ritiro di Lorenzo Musetti che gli ha spalancato la strada verso le semifinali.

Il contesto e i precedenti

Il match rappresenta una rivincita della semifinale di due anni fa, quando Sinner si impose su Djokovic con il punteggio di 6‑1, 6‑2, 6‑7 (6), 6‑3.

In totale i due si sono affrontati dieci volte nel circuito maggiore, con l’azzurro in vantaggio per sei vittorie a quattro. Sinner ha vinto gli ultimi nove set disputati contro il serbo, tra cui quelli della finale di Shanghai 2024 e delle semifinali al Roland Garros e a Wimbledon 2025.

Il cammino verso la semifinale

Sinner ha raggiunto la semifinale grazie a una vittoria in tre set su Ben Shelton (6‑3, 6‑4, 6‑4), in poco meno di due ore e mezza, dominando il servizio e concedendo pochissimo all’avversario. È la sua terza semifinale consecutiva a Melbourne e la sesta Slam di fila. Djokovic, invece, è approdato tra i migliori quattro dopo il ritiro di Musetti, che era avanti due set a zero, e ha ammesso di essere stato “fortunato questa volta”.

Orario, diretta e copertura televisiva

La semifinale si gioca venerdì 30 gennaio alla Rod Laver Arena. In Italia il match non inizierà prima delle ore 9:30. Sarà trasmesso in chiaro su Nove e in streaming gratuito su nove.tv, oltre che su Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels. OA Sport seguirà l’evento con una diretta testuale.

Dettagli dell'incontro

Secondo fonti indipendenti, Sinner ha battuto Shelton con un netto 6‑3, 6‑4, 6‑4 in due ore e ventitré minuti, confermando il suo dominio nei confronti dell’americano e la sua continuità nei Major. Djokovic, invece, ha superato il turno grazie al ritiro di Musetti, che lo ha portato in semifinale senza completare il match.