Giovanni Franzoni è pronto a giocarsi un ruolo da protagonista nel Super‑G maschile di Coppa del Mondo in programma venerdì sulla leggendaria Streif di Kitzbühel. L’azzurro, reduce da una vittoria e un terzo posto a Wengen, ha confermato il suo ottimo stato di forma facendo segnare il miglior tempo in entrambe le prove cronometrate, presentandosi come uno dei favoriti.

Le premesse e il contesto della gara

La competizione, valida per la Coppa del Mondo 2025‑2026, prenderà il via venerdì alle ore 11.30 sulla Streif, un tracciato considerato un vero e proprio tempio dello sci alpino.

Franzoni arriva a questa importante tappa posizionandosi al terzo posto nella classifica di specialità, preceduto solo da Marco Odermatt e Vincent Kriechmayr. La sua fiducia è in costante crescita, alimentata dai risultati ottenuti nelle ultime gare.

Le prove cronometrate e le dichiarazioni

Il talento bresciano ha dimostrato la sua superiorità dominando le prove cronometrate, emergendo come il più veloce sia nella prima che nella seconda sessione sulla pista della Streif. Nella seconda prova, Franzoni ha fermato il cronometro sull’1’52"21, distanziando di nove centesimi lo svedese Nils Alphand e di ventinove centesimi l’austriaco Stefan Babinsky. Tra gli altri atleti italiani in gara, Christof Innerhofer si è classificato quarto a +0"39, Mattia Casse sesto a +0"51 e Florian Schieder ottavo a +0"72.

Dominik Paris ha chiuso diciottesimo a +1"38, mentre Guglielmo Bosca non ha partecipato alla seconda prova.

Il terzo allenamento è stato annullato, poiché le due sessioni svolte sono state ritenute sufficienti per fornire agli atleti le indicazioni necessarie.

Alla vigilia della gara, Franzoni ha espresso il suo entusiasmo: “Per la prima volta sono nei primi dieci, quindi questa volta avrò la possibilità di guardare qualcuno prima di me”.

L’austriaco Vincent Kriechmayr ha commentato con ammirazione la tecnica dell’azzurro: “È fantastico come riesce a fare le curve, si vede che viene dal gigante”, evidenziando la sua abilità nelle discipline tecniche.

Il gruppo azzurro e le ambizioni

La squadra italiana schiera un contingente di nove atleti: oltre a Franzoni, saranno presenti Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Marco Abbruzzese, Benjamin Jacques Alliod e Max Perathoner.

La nazionale azzurra si presenta con ambizioni concrete, forte dei risultati recenti e della fiducia accumulata gara dopo gara.

Le sensazioni dell’azzurro

Sia Marco Odermatt che Vincent Kriechmayr hanno manifestato ammirazione per Franzoni, definendo la sua sciata “incredibile”. L’azzurro ha confermato il suo stato di forma e la sua fiducia: “La pista nelle prove era bella e mi sono trovato bene, anche con il materiale. Sarà un superG abbastanza veloce, bene per me che riesco a gestire le alte velocità… mi sento fiducioso e pronto per affrontarla al meglio”.