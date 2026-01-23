Eliot Spizzirri, ventiquattrenne statunitense, ha compiuto un balzo notevole nel ranking ATP, passando dalla 232ª posizione a numero 85 in appena un anno. Si presenta agli Australian Open come uno dei protagonisti emergenti del circuito.

La scalata di Spizzirri nel ranking ATP

Il 13 gennaio 2025, alla vigilia degli Australian Open, Spizzirri occupava la 232ª posizione nel ranking ATP. In dodici mesi ha guadagnato quasi 150 posizioni, arrivando all’85° posto mondiale. Nel corso di questo periodo ha ottenuto vittorie significative, tra cui il successo al primo turno del torneo di Melbourne contro il quotato brasiliano Joao Fonseca, seguito da un’affermazione al quinto set sul cinese Wu Yibing.

Nel frattempo ha conquistato due titoli Challenger (a San Diego e Jingshan) e, grazie a una wild-card, ha raggiunto il secondo turno agli ultimi US Open, dove è stato eliminato in quattro set da Luciano Darderi. Prima dell’Australian Open ha inoltre raggiunto i quarti di finale dell’ATP 250 di Auckland, partendo dalle qualificazioni e cedendo solo all’ungherese Fabian Marozsan.

Il passato nei college e la sfida con Sinner

Spizzirri è stato numero uno nei college americani nel biennio 2023‑2024, difendendo i colori dell’University of Texas nell’ambito dell’Intercollegiate Tennis Association. In seguito ha scelto di costruire la sua carriera attraverso i Challenger, accumulando esperienza e vittorie, pur avendo ottenuto solo dieci successi nel circuito maggiore fino a oggi.

Ora si prepara a sfidare Jannik Sinner agli Australian Open: l’azzurro parte con tutti i favori del pronostico, ma dovrà prestare attenzione all’emergente americano, che ha già raggiunto la 71ª posizione virtuale nel ranking ATP con 781 punti.

Il contesto dell'ascesa

Eliot Spizzirri ha raggiunto il suo best ranking in singolare al numero 85 il 19 gennaio 2026, confermando la sua ascesa nel circuito professionistico. Inoltre, ha ottenuto il miglior ranking in doppio al 159° posto nel giugno 2025.