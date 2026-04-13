I Campionati Italiani di nuoto 2026 si terranno a Riccione dal 14 al 18 aprile, evento chiave stagionale. Questa tradizionale rassegna degli Assoluti primaverili in vasca da 50 metri vedrà la partecipazione di 687 atleti (372 uomini e 315 donne) da 164 società, con 1.427 presenze gara e 109 staffette. La competizione è fondamentale per le selezioni in vista degli Europei 2026 di Parigi.

I principali nuotatori italiani saranno presenti, ad eccezione di Nicolò Martinenghi, infortunato. Tra gli uomini spiccano gli olimpionici Thomas Ceccon (50 stile libero, 200 dorso) e Gregorio Paltrinieri (1.500 stile libero), e l'iridato Simone Cerasuolo (50 e 100 rana).

Tra le donne, attese le pluricampionesse Simona Quadarella (200, 400, 800, 1.500 stile libero) e Sara Curtis, impegnata nelle gare veloci (50 dorso, 50 stile libero, 50 farfalla, 100 stile libero). Interesse anche per il ritorno di Benedetta Pilato, dopo la sospensione estiva.

Programma e copertura mediatica

Le gare si articoleranno in batterie mattutine (ore 10:00) e finali serali. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD, che trasmetterà le finali dalle ore 18:00 (venerdì 17 aprile anticipate alle 17:15). In streaming su RaiPlay per la sessione serale. Per l'intero programma, con i risultati delle batterie, sarà disponibile una diretta testuale.

Riccione, cuore del nuoto italiano

Riccione si conferma sede d'eccellenza per i Campionati Italiani Assoluti Primaverili, grazie alla qualità degli impianti e all'esperienza organizzativa.

La città romagnola è un punto di riferimento per il nuoto nazionale. La copertura mediatica (RaiSport HD, RaiPlay per le finali e diretta testuale per l'intero programma) permetterà agli appassionati di seguire ogni fase. La manifestazione è un importante banco di prova per i giovani talenti, offrendo l'opportunità di confrontarsi con i campioni e mettersi in luce per future competizioni.