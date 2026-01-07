Gary O’Neil è il nuovo allenatore del Racing Club de Strasbourg Alsace, succedendo a Liam Rosenior, passato al Chelsea. L’annuncio è arrivato mercoledì, e il tecnico britannico dirigerà il primo allenamento già domani, debuttando in panchina sabato nella partita di Coppa di Francia contro l’Avranches.

Gary O’Neil: la carriera in sintesi

Il tecnico ha 42 anni e una solida esperienza in Premier League: nella stagione 2022‑2023 ha guidato il Bournemouth, mantenendo la squadra nella massima serie, e poi il Wolverhampton nella stagione 2023‑2024. Complessivamente, ha allenato 88 partite in Premier League.

I termini del suo contratto con lo Strasburgo non sono stati resi noti.

La scelta dello Strasburgo

La nomina di O’Neil è avvenuta dopo la partenza di Rosenior, che ha accettato l’offerta del Chelsea. Il tecnico britannico sarà in panchina sabato per la sfida di Coppa di Francia. Lo Strasburgo, attualmente settimo in Ligue 1, ha scelto una soluzione interna al network BlueCo, proprietario anche del Chelsea.

O’Neil ha espresso entusiasmo per il nuovo incarico: “Sono orgoglioso di entrare a far parte di questo incredibile club e non vedo l’ora di iniziare. Abbiamo una squadra di altissima qualità e obiettivi chiari e ambiziosi per la stagione. La mia priorità è lavorare sodo con la squadra e dare tutto per il successo del club.”

O’Neil era senza squadra da dicembre 2024, quando era stato esonerato dal Wolverhampton. Lo Strasburgo, settimo in Ligue 1, ha scelto una figura esperta della Premier League per dare continuità al progetto sportivo.