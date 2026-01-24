La sprint a tecnica classica di Goms, tappa conclusiva della Coppa del Mondo di sci di fondo prima delle Olimpiadi, si correrà senza Federico Pellegrino. La notizia, confermata da OA Sport, segna l'assenza dell'atleta azzurro, solitamente protagonista in questo tipo di competizioni.

Al posto di Pellegrino, l'Italia schiererà Simone Mocellini, Michael Hellweger e Giacomo Gabrielli. L'azzurro, reduce dal secondo posto nella team sprint a skating insieme a Elia Barp, salta quindi una gara veloce per concentrarsi sulla preparazione olimpica. Attualmente, Pellegrino occupa la quarta posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo con 823 punti, primo tra gli atleti non norvegesi, e la terza nella graduatoria sprint con 328 punti, alle spalle del leader Klaebo.

Contesto e Convocazioni

La tappa di Goms rappresenta l'ultimo appuntamento prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. Il programma include la team sprint a skating, la sprint in classico e una mass start in classico di 20 chilometri. Il tecnico responsabile Markus Cramer ha convocato un ampio contingente azzurro, comprendente, oltre a Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà, Francesco De Fabiani, Simone Mocellini, Michael Hellweger e Giacomo Gabrielli. Presenti anche sette atlete, tra cui Nicole Monsorno, Iris De Martin Pinter e Federica Cassol.

La Scelta Strategica

La decisione di non schierare Pellegrino nella sprint di Goms segue il recente podio nella team sprint a skating, dove lui e Barp si sono classificati secondi, superati solo dalla Norvegia di Harald Østberg Amundsen e Einar Hedegart.

Questo risultato conferma l'ottima forma dell'atleta, che tuttavia ha optato per una scelta strategica volta a preservare le energie in vista dell'appuntamento olimpico.

Il programma di Goms, secondo il calendario ufficiale, prevede le qualificazioni della sprint a tecnica classica alle ore 10:00 e le finali alle 12:30. La competizione si svolge in Svizzera, nella località di Goms, e costituisce l'ultima occasione per testare le condizioni in vista delle gare veloci che si terranno in Val di Fiemme.

Pellegrino rimane una figura centrale per la squadra italiana: con due medaglie d'argento olimpiche, due Sfere di Cristallo e un titolo mondiale nella sprint, rappresenta un punto di riferimento per il fondo azzurro. La sua assenza a Goms non altera il suo ruolo, ma sottolinea una precisa strategia mirata alla massima performance a Milano‑Cortina.