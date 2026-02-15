Federica Brignone si prepara ad affrontare la seconda manche del gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Dopo una prestazione promettente nella prima prova, l’atleta azzurra, partita con il pettorale numero 14, tornerà in pista per la decisiva seconda prova, in programma domenica 15 febbraio alle ore 13:30.

La competizione riprenderà alle 13:30 con la seconda manche del gigante femminile. Federica Brignone, pur avendo il pettorale 14, non sarà l’ultima atleta a gareggiare. L’ordine di partenza è definito dalla classifica della prima manche, con le migliori trenta atlete che si alterneranno secondo il regolamento specifico della disciplina.

Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta televisiva su Rai 2, in chiaro. La trasmissione in streaming sarà accessibile gratuitamente su Rai Play. Ulteriori opzioni di visione includono Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati. Una diretta testuale dell’evento sarà inoltre disponibile su OA Sport.

La prima manche ha visto Federica Brignone ottenere un risultato di rilievo, confermando il suo status di potenziale vincitrice. La seconda manche rappresenta il momento cruciale della competizione, dove le atlete si contenderanno il podio sull’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo.

