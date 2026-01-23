Lewis Hamilton, pilota Ferrari, ha partecipato questa mattina alla presentazione della nuova monoposto SF‑26 a Maranello. Il sette volte iridato ha definito il nuovo regolamento come “il più grande cambiamento per il nostro sport”, sottolineando come questa transizione rappresenti una vera e propria rivoluzione tecnica per la Formula 1.

Un cambiamento regolamentare senza precedenti

Hamilton ha affermato: “Siamo di fronte a un cambiamento delle regole monumentale, penso che sia il più grande che il nostro sport abbia mai visto. Per me è stata una sfida particolarmente intrigante l’essere coinvolto nel processo di sviluppo della vettura dall’inizio”.

Le nuove norme prevedono vetture più piccole, leggere e aerodinamicamente diverse rispetto al passato.

Il ruolo del pilota nello sviluppo

Il pilota britannico ha sottolineato l’importanza del suo coinvolgimento fin dalle prime fasi del progetto, evidenziando come questa partecipazione diretta abbia rappresentato una sfida stimolante. Il suo contributo è stato fondamentale nel definire la direzione tecnica della nuova SF‑26. Ogni team, infatti, riparte da zero, rendendo cruciale la rapidità nello sviluppo, la qualità delle idee e la coesione del gruppo.

Contesto tecnico e strategico

Il cambiamento regolamentare del 2026 impone inoltre ai piloti una gestione più sofisticata dell’energia e dei sistemi di bordo.

Questo aspetto rende il ruolo del pilota ancora più centrale nella performance complessiva della vettura, richiedendo una comprensione approfondita e una gestione strategica delle risorse durante la gara.

Hamilton ha definito questa transizione come “monumentale”, evidenziando come la capacità di adattamento e innovazione saranno determinanti per il successo nel nuovo scenario della Formula 1.