Elisabetta Cocciaretto ha raggiunto la finale del torneo WTA 250 di Hobart, in Australia, partendo dalle qualificazioni. La tennista italiana ha ottenuto sei vittorie consecutive, di cui due nel tabellone cadetto e quattro nel main draw. Questo risultato segna un traguardo significativo nella sua carriera.

Il percorso di Cocciaretto verso la finale

Cocciaretto, numero ottanta del ranking WTA, ha sconfitto avversarie di alto livello, guadagnandosi l'opportunità di competere per il titolo. La sua determinazione e il suo talento le hanno permesso di raggiungere l'ultimo atto del torneo australiano.

Il cammino è stato caratterizzato da una notevole crescita.

La finale e le prospettive future

Nella finale, che si terrà nella notte italiana, Cocciaretto affronterà la statunitense Iva Jovic. Una vittoria le assicurerebbe il titolo e rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella sua carriera nel ranking mondiale. L'obiettivo è conquistare il titolo.

La finale del 2023

Nel 2023, Cocciaretto aveva già disputato la finale a Hobart, partendo dal tabellone principale. Nonostante la sconfitta contro Lauren Davis, quell'esperienza le permise di entrare per la prima volta nella top cinquanta del ranking WTA. Quella fu la sua prima finale in un torneo WTA 250, un momento cruciale nella sua carriera. Hobart si conferma un torneo speciale per la tennista italiana.