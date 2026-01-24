L’Inter ha compiuto una rimonta straordinaria contro il Pisa a San Siro, ribaltando un iniziale svantaggio di 0‑2 per imporsi con un netto 6‑2. Questo risultato consolida il primato in classifica dei nerazzurri.

Una partita dai due volti

La gara si era messa subito in salita per l’Inter. Dopo undici minuti, Stefano Moreo ha approfittato di un errore di Sommer per segnare da oltre trenta metri. Al ventitré, lo stesso Moreo ha raddoppiato di testa su calcio d’angolo. L’Inter sembrava in balia degli avversari, ma l’ingresso di Federico Dimarco ha cambiato l’inerzia del match.

La rimonta e il dilagare

Prima dell’intervallo, in rapida successione, Zielinski ha accorciato le distanze su rigore. Lautaro Martínez ha pareggiato di testa su assist di Dimarco, e Pio Esposito ha completato la rimonta con un altro colpo di testa nel recupero. Nella ripresa, l’Inter ha dilagato: Dimarco ha segnato un eurogol al volo, seguito dai gol di Ange‑Yoan Bonny e di Henrikh Mkhitaryan, fissando il punteggio sul 6‑2.

Implicazioni in classifica

Con questa vittoria, l’Inter si porta a sei punti di vantaggio sul Milan, secondo in classifica. La squadra dimostra ancora una volta la propria resilienza e capacità di reazione.

La chiave della vittoria

L’Inter ha ribaltato il risultato in soli otto minuti prima dell’intervallo, grazie anche alla spinta di Dimarco sulla fascia sinistra. Nella ripresa, i tre gol finali sono arrivati tutti dopo l’ottantaduesimo minuto, a suggello di una prestazione corale e intensa.