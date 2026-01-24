L’Inter ha compiuto una rimonta spettacolare contro il Pisa, ribaltando lo svantaggio iniziale di 0‑2 per imporsi 6‑2 nella partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A, disputata a San Siro.

Una partita dai due volti

Il Pisa ha sorpreso l’Inter nei primi minuti: al minuto undici Stefano Moreo ha approfittato di un errore di Sommer, che ha sbagliato un passaggio dalla propria area, e ha segnato con un pallonetto dalla trequarti. Al ventitré, sempre Moreo ha raddoppiato di testa su corner, approfittando della difesa nerazzurra troppo statica.

La svolta con Dimarco e la rimonta nerazzurra

La svolta è arrivata con l’ingresso di Federico Dimarco: l’esterno ha subito cambiato l’inerzia della partita. Al trentanove, Piotr Zielinski ha accorciato le distanze su rigore, assegnato per fallo di mano in area. Due minuti dopo Lautaro Martínez ha pareggiato con un colpo di testa su cross di Dimarco. Nel recupero del primo tempo, Pio Esposito ha completato la rimonta con un altro colpo di testa, su assist di Bastoni.

Nel secondo tempo l’Inter ha dilagato: all’ottantadue Dimarco ha segnato con un sinistro al volo che ha colpito entrambi i pali prima di entrare in rete. All’ottantasei Ange‑Yoan Bonny ha firmato il quinto gol con un mancino incrociato.

Infine, nei minuti di recupero, Henrikh Mkhitaryan ha chiuso il match con un colpo di testa da due passi su corner.

Impatto in classifica

Con questa vittoria l’Inter consolida il primato in classifica, portandosi a sei punti di vantaggio sul Milan, impegnato domenica contro la Roma.

Il ruolo decisivo di Dimarco

L’ingresso di Dimarco si è rivelato decisivo: l’esterno ha fornito tre assist e segnato un gol, trasformando la partita. Il Pisa resta ultimo in classifica con quattordici punti, mentre l’Inter sale a cinquantadue.