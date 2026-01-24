Giovanni Franzoni ha trionfato nella discesa libera di Kitzbühel, prestigiosa tappa della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. L'atleta si è imposto sulla leggendaria pista Streif fermando il cronometro a 1’52"31.

La gara sulla Streif

La vittoria è maturata nella discesa libera maschile disputata a Kitzbühel, in Austria, valida per la stagione 2025‑2026 della Coppa del Mondo. Franzoni ha preceduto Marco Odermatt, secondo classificato con il tempo di 1’52"38, e il francese Maxence Muzaton, terzo in 1’52"70. Quest'ultimo è riuscito a strappare il podio all'altro azzurro Florian Schieder, giunto quarto in 1’52"98.

Successo che conferma la crescita

Questo successo rappresenta la seconda vittoria in Coppa del Mondo per il giovane sciatore bresciano, arrivata a una settimana dal trionfo nel superG di Wengen. L'affermazione sulla Streif, una delle piste più tecniche e selettive del circuito internazionale, sottolinea la crescita di Franzoni e la sua abilità nell'interpretare tracciati complessi.

Il significato della vittoria

La vittoria di Franzoni è stata accolta con grande entusiasmo nel panorama dello sci alpino italiano. Il risultato è considerato una conferma del buon momento della squadra azzurra, in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Milano‑Cortina. La prestazione sulla Streif, pista che richiede coraggio e precisione, viene interpretata come un segnale importante per il futuro.

Il risultato ottenuto rafforza inoltre la posizione di Odermatt nella classifica di specialità, nonostante non sia ancora riuscito a conquistare la discesa di Kitzbühel. Muzaton, dal canto suo, ha confermato il proprio valore con un podio ottenuto con un pettorale di partenza elevato.