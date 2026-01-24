L'Italia schiera Hannah Auchentaller e Patrick Braunhofer nella single mixed relay di Coppa del Mondo a Nove Mesto. La scelta della coppia azzurra è motivata dal buon momento di forma di entrambi gli atleti, desiderosi di riscattare le rispettive prestazioni nella short individual, dove Hannah si è classificata trentatreesima e Patrick trentaquattresimo.

Contesto e avversari

La gara si preannuncia aperta e imprevedibile, con numerose nazioni che hanno operato un significativo turnover. La Francia, con Camille Bened e Emilien Claude, è indicata come la coppia favorita, mentre l'Austria punta sull'esperienza di Simon Eder e Lisa Theresa Hauser.

Svezia, Norvegia e Germania presentano tandem freschi come Lind/Sjokvist, Arnekleiv/Nevland e Fichtner/Pfund. La Finlandia, con Suvi Minkkinen e Tero Seppälä, ambisce al podio, mentre la Repubblica Ceca e la Svizzera si affidano rispettivamente a Charvatova/Mikyska e Baserga/Stalder.

Obiettivi e strategie dell’Italia

La coppia azzurra dovrà dimostrare precisione al poligono, limitando al minimo le ricariche, per rimanere nel gruppo di testa fino all'ultimo giro. Entrambi gli atleti sono determinati a riscattarsi dopo le prove individuali, puntando a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Programma e contesto della tappa

La single mixed relay di Nove Mesto si svolge oggi, sabato 24 gennaio 2026, con partenza alle 13.15 (ora locale).

La tappa ceca rappresenta la sesta prova della Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026 e costituisce un'importante prova generale in vista delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026. Il calendario prevede inoltre la staffetta mista alle 15.10, seguita dalle mass start di domenica.