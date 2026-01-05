Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, dovrà scontare due giornate di squalifica. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il reclamo presentato dal club, confermando la decisione del giudice sportivo.

La sanzione e il ricorso

La sanzione era stata inflitta in seguito all’espulsione rimediata da Di Francesco durante la partita contro il Como, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. L'allenatore era stato allontanato per aver contestato una decisione arbitrale al 23° del primo tempo, rivolgendosi al direttore di gara con epiteti gravemente insultanti e proseguendo nella protesta anche dopo l’espulsione, come riportato nel referto del quarto ufficiale.

Il giudice sportivo aveva quindi comminato la squalifica per due giornate, decisione ora confermata dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, che ha respinto il reclamo del Lecce.

Le prossime partite senza Di Francesco

Di Francesco salterà così le partite contro la Juventus e la Roma. La squalifica rappresenta un’assenza significativa per il club salentino, che dovrà affrontare due sfide delicate senza la guida del proprio allenatore in panchina. L'assenza del tecnico si farà sentire in due incontri cruciali per la squadra.

