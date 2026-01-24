Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha presentato il prossimo impegno contro la Juventus: “È una sfida storica per la rivalità che c’è. I tifosi ce lo ricordano spesso e sappiamo che sarà durissima, come lo è sempre contro una Juventus molto forte, anche a livello offensivo”. L’intervista è stata rilasciata davanti alle telecamere di Sky, alla vigilia della partita in programma a Torino.

Concentrazione e applicazione per tornare a vincere

McTominay ha sottolineato l’importanza di un approccio determinato: “Dovremo dare tutto quello che abbiamo con concentrazione e massima applicazione, cercando di tornare a vincere con continuità”.

Ha poi ricordato con emozione la sua prima gara da titolare contro la Juventus: “Contro la Juventus ho giocato la mia prima gara da titolare qui a Napoli, è stato emozionante. Ho dei bei ricordi, nonostante la sfortuna di non aver vinto quella gara”.

Un periodo sfortunato, ma il gruppo risponde

Il centrocampista ha poi fatto riferimento al recente pareggio in Champions League contro il Copenaghen: “Ho solo detto che era inaccettabile non aver vinto quella partita con un uomo in più, ma capita”. Ha aggiunto che, nonostante gli infortuni, la squadra ha già conquistato un trofeo e resta tra le prime in campionato: “È un periodo sfortunato, ma è il calcio e fa parte del gioco. Chi è entrato ha fatto molto bene e dobbiamo trovare continuità come gruppo.

Anche io entro in campo per dare il massimo e aiutare la squadra, non importa dove gioco. Bisogna adattarsi. Se preferisco segnare alla Juve o al Chelsea? A entrambe”.

Conferme sulle dichiarazioni

