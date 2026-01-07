In vista della sfida contro il Genoa, il Milan si concentra sul contributo offensivo di Rafael Leao, con un focus sulla necessità di maggiore concretezza in fase di finalizzazione. La recente vittoria contro il Cagliari ha visto Leao tra i protagonisti, nonostante un persistente fastidio fisico che ne ha limitato la continuità nelle ultime settimane.

Condizioni fisiche e scelte di formazione

Leao ha saltato diverse partite nella prima parte della stagione a causa di problemi al polpaccio e all’adduttore, ma ora sembra in fase di recupero. Tra gli indisponibili per la partita contro il Genoa c'è anche Nkunku, il cui rientro è previsto per la trasferta di Firenze, dopo una botta alla caviglia.

Lo staff tecnico sta valutando la possibilità di schierare contemporaneamente Leao e Pulisic, una soluzione vista raramente a causa dei frequenti infortuni. Pulisic, infatti, ha spesso dovuto fare i conti con problemi muscolari, mentre Leao ha gestito fastidi all’adduttore.

Obiettivo gol e corsa Champions

Il Milan punta a migliorare la fase realizzativa, confidando nella crescita di giocatori come Leao e Fullkrug, quest’ultimo in fase di recupero e pronto a dare il suo contributo. L’obiettivo primario della squadra è mantenere alta la concentrazione per centrare la qualificazione alla Champions League.

Strategie e obiettivi stagionali

La strategia del Milan rimane quella di assicurarsi innanzitutto un posto in Europa, affrontando ogni partita con la massima concentrazione e puntando a consolidare una posizione tra le prime quattro entro il mese di marzo. Per quanto riguarda la corsa scudetto, sarà necessario un ulteriore salto di qualità, con una proiezione di punteggio tra gli ottantasei e gli ottantotto punti per competere fino alla fine.