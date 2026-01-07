A un mese dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, NBCUniversal ha annunciato il sold out degli spazi pubblicitari, un record storico per l’azienda in termini di fatturato lineare e digitale.

Domanda record per le Olimpiadi invernali

Peter Lazarus, vicepresidente esecutivo di NBC Sports & Olympics, Advertising and Partnerships, ha parlato di “una domanda senza precedenti”. Ha sottolineato l’entusiasmo dell’azienda nell’offrire ai fan “un’esperienza visiva di livello mondiale”, insieme al “potente effetto alone che le Olimpiadi hanno da offrire” ai marchi.

Investimenti pubblicitari in crescita

Oltre cento nuovi inserzionisti hanno investito nei Giochi, generando il più alto incasso pubblicitario nella storia delle Olimpiadi invernali. Più dell’85% dei brand partner ha puntato sul digitale, mentre l’adozione delle innovazioni pubblicitarie di Peacock è cresciuta del 31% rispetto a Parigi 2024. Quasi 60 inserzionisti hanno investito in elementi di marketing unici, con un incremento del 174% rispetto a Pechino 2022. Più di una dozzina di brand ha scelto sponsorizzazioni per offrire più contenuti sportivi in diretta, con un aumento del 75% rispetto a Parigi 2024.

NBCUniversal ha venduto tutti gli spazi pubblicitari per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, un mese prima dell’inizio dell’evento, grazie a una domanda “senza precedenti”.

Questi Giochi sono i più redditizi in termini di ricavi broadcast e digitali nella storia. In crescita anche gli investimenti digitali, con un aumento del 31% dello streaming su Peacock rispetto a Parigi 2024, e l’introduzione del nuovo NBC Sports Network nel novembre 2025 per ampliare l’offerta sportiva e raggiungere il pubblico pay-TV.