Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato che durante le prossime Olimpiadi invernali Milano‑Cortina, la città si aspetta un afflusso di circa 400mila persone in più rispetto alla media del periodo. Questo dato è basato sulle prenotazioni già registrate per hotel e voli. Sala ha definito l'evento un “momento storico” per Milano, paragonando i benefici futuri a quelli generati dall'Expo, e ha assicurato che “gli impianti sono a posto”.

Contesto dell’annuncio e dettagli

Le dichiarazioni del sindaco Sala sono state rilasciate a Milano, nel corso dell’evento “Dal sangue versato al sangue donato”, organizzato da DonatoriNati presso le Colonne di San Lorenzo.

Il primo cittadino ha precisato che le stime sull'afflusso di visitatori si fondano sulle prenotazioni di strutture ricettive e trasporti aerei, riferendosi specificamente al periodo in cui si svolgeranno i Giochi Olimpici invernali.

Aspettative e impatti previsti

Sala ha riconosciuto la possibilità di “qualche disagio”, affermando che “ogni cosa ha un prezzo”, ma ha ribadito l'importanza storica dell'evento per la città. Ha inoltre sottolineato come i benefici economici e di immagine si protrarranno nel tempo, seguendo un modello simile a quello osservato dopo l'Expo. L'auspicio del sindaco è anche quello di “buone performance sportive per i nostri colori”.

Impatto economico dei Giochi

Le stime indicano che l'impatto economico complessivo dei Giochi Milano‑Cortina sulle regioni coinvolte – Lombardia, Veneto e Trentino‑Alto Adige – potrebbe superare i 5,3 miliardi di euro.

Questo valore tiene conto della spesa diretta legata all'evento, dell'indotto turistico e degli investimenti in infrastrutture, confermando la portata dei Giochi non solo come competizione sportiva, ma anche come “volano economico” per il territorio.

Prospettive future per Milano

Milano si prepara dunque ad accogliere un evento di rilevanza internazionale, con un numero eccezionale di visitatori. L'eredità di questi Giochi, secondo le previsioni del sindaco Sala, dovrebbe tradursi in un impatto positivo duraturo per la città negli anni a venire.