Domani, venerdì 30 gennaio, a Crans-Montana, in Svizzera, si terrà la discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. La competizione prenderà il via alle ore 10.00. Sofia Goggia, con il pettorale numero 9, è attesa alla partenza alle ore 10.16.00, salvo eventuali ritardi o interruzioni.

Dettagli della gara e trasmissione

Alla discesa libera femminile parteciperanno 48 atlete provenienti da 14 nazioni. Le prime quindici atlete scenderanno con intervalli di due minuti l'una dall'altra. Questa cadenza permette a Sofia Goggia, in base alla sua posizione nella startlist, di prendere il via alle 10.16.00.

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 HD. Sarà inoltre possibile seguirla in streaming su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+ e DAZN. OA Sport offrirà una diretta live testuale per aggiornamenti in tempo reale.

Convocazioni azzurre

Complessivamente, saranno otto le atlete italiane a competere nella discesa libera femminile: Sofia Goggia, Laura Pirovano, Federica Brignone, Nicol Delago, Nadia Delago, Elena Curtoni, Roberta Melesi e Asja Zenere. Questa competizione rappresenta l'ultimo appuntamento di Coppa del Mondo prima della pausa dedicata alle Olimpiadi invernali.

Condizioni meteo e impatto sul programma

Una forte nevicata notturna ha reso impraticabile il tracciato, portando gli organizzatori a cancellare la seconda prova cronometrata inizialmente prevista per giovedì.

Di conseguenza, la discesa di venerdì partirà da una quota più bassa, una soluzione già adottata durante la prima prova ufficiale. Il programma della gara rimane confermato, sebbene il tracciato sarà ridotto.