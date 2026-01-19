Esordio agli Australian Open 2026 per Lorenzo Musetti, impegnato contro il belga Raphaël Collignon nel primo turno del torneo. L’incontro è previsto nella notte italiana tra lunedì e martedì, sulla Margaret Court Arena, alle ore 1.30.

Condizioni fisiche e preparazione

Il tennista toscano arriva a Melbourne dopo la finale persa a Hong Kong contro Alexander Bublik. Musetti ha prolungato così la sua serie negativa in finale a sette sconfitte nel circuito maggiore (dieci considerando anche Challenger e United Cup). Le condizioni fisiche di Musetti restano un’incognita: durante la finale di Hong Kong e un’esibizione contro Alexander Zverev ha accusato un risentimento muscolare al gluteo.

Tuttavia, ha rassicurato: “Sto bene. Dopo il finale molto intenso della scorsa stagione ho avuto modo di riposarmi e di lavorare bene per arrivare pronto. Sto giocando a pieno ritmo, nessuno spavento.”

L'avversario: Raphaël Collignon

Raphaël Collignon, numero 72 del mondo, è un avversario da non sottovalutare. Negli ultimi dodici mesi ha raggiunto la prima semifinale ATP a Bruxelles e si è distinto in Coppa Davis, battendo anche Alex de Minaur nella fase di qualificazione alla Final Eight. Non ci sono precedenti tra i due giocatori a livello professionistico.

Orario e dove vedere la partita

Il match si giocherà sulla Margaret Court Arena alle ore 1.30 italiane. La diretta streaming sarà disponibile su Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD, accessibili tramite Discovery+, HBO Max, DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels.

Musetti favorito: statistiche a confronto

Il confronto si presenta equilibrato sul piano delle statistiche recenti, ma il ranking e la forma di Musetti lo rendono favorito.