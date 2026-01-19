Martedì 20 gennaio, alle ore 1:00 italiane, Lorenzo Sonego scenderà in campo sul Court 13 di Melbourne per affrontare lo spagnolo Carlos Taberner nel primo turno dell’Australian Open 2026. L’incontro, primo del Day 3, rappresenta un banco di prova importante per il torinese, che punta a difendere i quarti raggiunti lo scorso anno e a proseguire verso un possibile derby con Lorenzo Musetti.

Orario e luogo del match

Lorenzo Sonego, numero 40 del ranking ATP, affronterà Carlos Taberner, attualmente al numero 99. Il match è in programma martedì 20 gennaio alle ore 1:00 italiane (le dieci ore di differenza con Melbourne) sul cemento di Melbourne Park, precisamente sul Court 13.

Si tratta del primo incontro della giornata per il piemontese.

I precedenti tra Sonego e Taberner

Non esistono precedenti tra i due nel circuito maggiore, ma un confronto risale al 2016, quando Sonego si impose per 6‑2, 7‑5 negli ottavi del Challenger di Cordenons, su terra rossa. Taberner, originario di Valencia, ha costruito la sua carriera soprattutto su superfici lente, dove ha ottenuto i migliori risultati, raggiungendo un best ranking intorno alla posizione 83.

Sonego, reduce da un buon periodo nonostante l’eliminazione agli ottavi a Hong Kong contro Shang, ha ritrovato la top 40 dopo un periodo di fluttuazioni. Il risultato ottenuto lo scorso anno agli Australian Open – i quarti – resta il suo miglior piazzamento in uno Slam e costituisce un punto di riferimento per questa edizione.

Le strategie di gioco

Il torinese parte favorito sulla carta, ma nei match al meglio dei cinque set nulla è scontato. In caso di successo, Sonego potrebbe affrontare al secondo turno il vincente tra Lorenzo Musetti e Raphael Collignon. Un derby tra i due azzurri sarebbe un appuntamento di grande interesse per il tennis italiano.

La strategia di Sonego dovrà puntare sulla varietà di gioco, alternando discese a rete e variazioni, per rompere l’equilibrio di Taberner, solido da fondo e mentalmente resistente. Il doppio titolo conquistato recentemente in coppia con Musetti a Hong Kong testimonia la sua efficacia anche sotto rete.