Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic mercoledì 28 gennaio negli ottavi di finale degli Australian Open 2026. L'incontro è in programma sulla Rod Laver Arena, con inizio previsto “non prima delle 4:30” ora italiana (14:30 locali). La diretta sarà disponibile esclusivamente in streaming.

Dettagli dell’incontro

Il confronto tra Musetti, testa di serie numero cinque, e Djokovic, numero quattro, si svolgerà mercoledì 28 gennaio sulla Rod Laver Arena. L’orario d’inizio è fissato “non prima delle 4:30” italiane, corrispondente alle 14:30 a Melbourne.

Il bilancio dei precedenti tra i due giocatori vede un netto predominio del serbo, con nove vittorie a una; l’unico successo dell’italiano risale al 2023, sulla terra rossa di Montecarlo. Musetti giunge a questo appuntamento dopo una prestazione convincente contro Taylor Fritz, mentre Djokovic ha beneficiato del ritiro di Jakub Mensik, accedendo così al turno successivo senza disputare l’incontro.

Come seguire la partita

L’incontro non sarà trasmesso in chiaro. La copertura in streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, piattaforme accessibili tramite Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels. Inoltre, OA Sport offrirà una diretta testuale per seguire ogni punto del match.

Condizioni di gioco

Le elevate temperature previste a Melbourne potrebbero influire sull’organizzazione degli incontri. Si valuta l’eventualità di chiudere i tetti retrattili per assicurare condizioni di gioco ottimali. Questo aspetto rappresenta un elemento di contesto rilevante per comprendere le circostanze in cui si svolgerà il match.