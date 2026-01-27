La Numia Vero Volley Milano è attesa dalla trasferta contro l’Olympiacos Piraeus, valida per il quinto turno della Champions League femminile. La gara si svolgerà oggi alle 18.00 presso la Melina Merkouri di Atene. La squadra lombarda, reduce da una vittoria netta in campionato contro Cuneo e da un filotto di prestazioni positive, arriva alla sfida con il morale alto e l’obiettivo di consolidare il primato nel girone.

Contesto e stato di forma

Milano guida il girone con tre vittorie e una sola sconfitta al tie‑break, subita contro l’Eczacibasi. Le lombarde sono prime con un punto di vantaggio sulle turche, che hanno incassato una battuta d’arresto proprio contro l’Olympiacos.

Questo risultato rende la trasferta più insidiosa di quanto possa sembrare sulla carta.

Attenzione alle avversarie

L’Olympiacos, pur considerata inferiore sulla carta, non va sottovalutata: la vittoria ottenuta contro l’Eczacibasi è un monito sulle sue qualità. I pericoli maggiori per Milano arriveranno dall’opposta Milika Kubura, dalla schiacciatrice Abderrahim e dalla centrale Jovana Stevanovic, ex di Casalmaggiore, Scandicci, Milano e Busto Arsizio. A dirigere l’attacco greco è l’italiana Isabella Di Iulio.

Scelte di formazione e strategia

La squadra di Stefano Lavarini arriva alla partita dopo una settimana di pausa, dovuta all’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia, che ha permesso a Egonu e compagne di recuperare energie.

A guidare la spedizione dovrebbe essere l’opposta della Nazionale Paola Egonu. In banda dovrebbero essere confermate Rebecca Piva e Khalia Lanier, mentre al centro agiranno Anna Danesi e Hena Kurtagic. Francesca Bosio sarà la regista, Eleonora Fersino il libero. Non sono esclusi inserimenti tattici di Pietrini, Sartori e Akimova per dare respiro alle titolari e sorprendere le avversarie.

Obiettivo e prospettive

L’obiettivo è tornare dalla trasferta greca con il bottino pieno per certificare il passaggio del turno, che appare ormai scontato. Tuttavia, la squadra dovrà mantenere alto il livello di gioco per tutta la partita, consapevole delle insidie che l’Olympiacos può rappresentare.

Il precedente in Champions League

Nel match d’esordio della Champions League 2025‑2026, disputato il 26 novembre 2025 all’Opiquad Arena di Monza, Milano aveva superato l’Olympiacos con un netto 3‑0 (25‑18, 27‑25, 25‑16). In quella gara, Paola Egonu era stata preservata inizialmente, con Vita Akimova e Benedetta Sartori al suo posto, e la squadra aveva chiuso i conti in un’ora e mezza. Elena Pietrini (sedici punti), Akimova (dieci), Sartori (undici) e Kurtagic (dieci) erano andate in doppia cifra, mentre tra le greche si erano distinte Milica Kubura (dodici), Ivana Vanjak (nove) e Yasmine Abderrahim (nove). Milano aveva così preso il comando del girone insieme all’Eczacibasi Istanbul, entrambe a punteggio pieno dopo la prima giornata.