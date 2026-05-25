Lewis Hamilton ha celebrato con grande entusiasmo il suo secondo posto al Gran Premio del Canada, definendo il duello con Max Verstappen "assolutamente fantastico" e una battaglia "con uno dei grandi". Il pilota della Ferrari, partito dalla quinta posizione in griglia, ha conquistato un podio significativo grazie a un sorpasso decisivo nelle fasi finali, il suo miglior risultato da quando è approdato in Ferrari.

La corsa è stata ricca di emozioni e strategie. Verstappen aveva inizialmente superato Hamilton durante il primo stint, quando il pilota Ferrari faticava nella gestione dell’energia.

Il ritiro di George Russell ha poi posto i due rivali in lotta per la seconda e terza posizione. A sette giri dal termine, Hamilton ha eseguito un audace sorpasso all’esterno in ingresso della prima curva, consolidando il suo piazzamento. Hamilton ha descritto la gara come "estremamente impegnativa", evidenziando la vicinanza delle vetture: "Noi avevamo velocità in curva, mentre la Red Bull era più forte in rettilineo". Ha inoltre sottolineato la natura strategica del duello, con gestione della batteria e massimizzazione delle opportunità di sorpasso.

Hamilton: "Il lavoro più bello del mondo"

Al termine della gara, Hamilton ha espresso gioia e gratitudine per il risultato e il confronto. "Amo questo lavoro, è il più bello del mondo e non lo do mai per scontato.

Finalmente ho potuto battagliare con Max, sono davvero, davvero grato. Sono così, così felice. È stata una bella giornata di gare, un weekend solido. Tutta la squadra ha fatto un lavoro straordinario", ha dichiarato. Il pilota britannico ha anche evidenziato i progressi compiuti dalla Ferrari nel corso della stagione. "Ci sono tanti elementi che devono combinarsi per mettere la macchina nella posizione giusta e credo di averlo finalmente raggiunto. Con gli ingegneri e il team, spero di continuare con questa performance: sono molto più felice in macchina", ha aggiunto, riflettendo sulla sua prima stagione con la squadra.

La vittoria di Antonelli e la situazione in campionato

La gara canadese ha visto trionfare Kimi Antonelli, protagonista di un intenso duello con il compagno di squadra Mercedes George Russell.

Quest'ultimo è stato costretto al ritiro al 30° giro a causa di un guasto alla batteria, lasciandolo a 43 punti da Antonelli in classifica piloti. Nonostante ciò, il team principal Mercedes, Toto Wolff, ha mantenuto un tono ottimista: "È un divario di 43 punti, ma ci sono ancora diciassette gare da disputare, tanti punti da conquistare, e questo andrà avanti fino alla fine. Deve solo recuperare, e George si riprenderà, non c'è dubbio". Per Max Verstappen, il terzo posto rappresenta il suo primo podio stagionale, un risultato che ha soddisfatto per la ritrovata competitività.