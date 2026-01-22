Jannik Sinner ha sconfitto James Duckworth per 6‑1, 6‑4, 6‑2 in meno di due ore a Melbourne Park, accedendo così al terzo turno degli Australian Open.

L’incontro si è svolto sul campo principale, dove Sinner ha dominato fin dall'inizio, aggiudicandosi il primo set in soli ventisei minuti. Ha mantenuto il controllo anche nei successivi parziali, concedendo poco all’avversario e dimostrando grande solidità sia a livello mentale che tecnico.

Le dichiarazioni di Sinner

Al termine del match, Sinner ha dichiarato: “Mi sento molto bene, sia mentalmente che fisicamente.

È il modo migliore per iniziare la stagione, soprattutto in un torneo così importante per me”. Ha poi aggiunto: “Oggi ho risposto e servito molto bene…”.

Sul suo prossimo avversario, l’americano Eliot Spizzirri, numero 85 del ranking ATP, Sinner ha detto: “L’ho visto giocare l’anno scorso e anche nel match di oggi. È un giocatore molto aggressivo, non ci ho mai giocato contro e non lo conosco benissimo, quindi lo studierò”.

Il cammino di Sinner agli Australian Open

Con questa vittoria, Sinner raggiunge il terzo turno a Melbourne per il terzo anno consecutivo, dopo i successi del 2024 e 2025. L’obiettivo è eguagliare un record: diventare il secondo tennista nell’era Open a vincere tre Australian Open consecutivi, un’impresa riuscita finora solo a Novak Djokovic.

La prossima sfida contro Spizzirri rappresenta un importante test per Sinner, che sta affrontando il torneo con grande fiducia e determinazione.

Sinner ha elogiato il pubblico per il sostegno ricevuto.