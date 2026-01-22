La nazionale italiana di sci alpinismo si prepara per la terza tappa della Coppa del Mondo 2025‑2026, che si terrà sulle nevi pirenaiche di La Massana, in Andorra, domenica 25 e lunedì 26 gennaio. Giulia Murada e Alba De Silvestro, scelte dal direttore tecnico Fabio Meraldi, guideranno la spedizione azzurra composta da dodici atleti.

La squadra azzurra

Il gruppo comprende quattro atlete – Alba De Silvestro, Noemi Junod, Giulia Murada e Katia Mascherona – e otto atleti – Rocco Baldini, Michele Boscacci, Nicolò Canclini, Erik Canovi, Hermann Debertolis, Matteo Sostizzo, Alex Oberbacher e Luca Tomasoni.

Affronteranno un programma che prevede due specialità: il vertical, in calendario domenica, e lo sprint, previsto per lunedì.

Verso le Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026

La tappa andorrana è un banco di prova importante in vista del debutto olimpico dello sci alpinismo ai Giochi di Milano‑Cortina 2026. Lunedì 26 gennaio saranno annunciate le convocazioni ufficiali per le Olimpiadi, con particolare attenzione al settore femminile, dove Murada e De Silvestro sono considerate le principali candidate. Per quanto riguarda il settore maschile, la decisione sull’ultimo posto disponibile è aperta tra Boscacci e Canclini.

Il programma

