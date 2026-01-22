Jannik Sinner ha superato James Duckworth in tre set agli Australian Open, accedendo al terzo turno del torneo di Melbourne. Il numero 2 del mondo si è detto molto soddisfatto della sua condizione fisica e mentale, definendo questa prestazione “il modo migliore per cominciare la stagione”.

Prestazione convincente e ottima forma fisica

Subito dopo il match, Sinner ha dichiarato: “Mi sento davvero bene, sto molto bene di mente e nel corpo: è il modo migliore per cominciare la stagione, e in un torneo così importante per me”. Ha poi sottolineato la qualità del suo gioco: “Oggi ho risposto e servito molto bene”, aggiungendo un pensiero per il suo avversario: “So che lui ha avuto tante operazioni, sono contento di rivederlo al meglio qui: ringrazio il pubblico, da australiani siete stati molto onesti nel tifo…”.

Analisi tecnica e prossime sfide

Sinner ha poi commentato alcuni aspetti tecnici del suo gioco, evidenziando i margini di miglioramento: “Sono a buon punto ma devo sempre migliorare: ad esempio la smorzata di rovescio spesso non arriva ancora a rete: chiederò aiuto al ragazzo che mi ha battuto nel Million Dollar 1 Point Slam...”.

Il percorso nel torneo

Con questa vittoria, Sinner ha raggiunto il terzo turno agli Australian Open, allungando la sua serie di successi a Melbourne. Il suo prossimo avversario sarà l’americano Eliot Spizzirri, numero 85 del ranking ATP.

Il successo su Duckworth rappresenta la sedicesima vittoria consecutiva di Sinner agli Australian Open, confermando il suo feeling con il cemento di Melbourne Park.

Il match si è concluso con un netto 6‑1, 6‑4, 6‑2 in meno di due ore di gioco.

La sua condizione di forma è frutto di una preparazione invernale ottimale, come aveva già sottolineato in precedenza, e del lavoro continuo sul piano tecnico e mentale. L’obiettivo di difendere il titolo è più vivo che mai.