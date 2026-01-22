Jannik Sinner, campione in carica degli Australian Open, affronta l’australiano James Duckworth nel secondo turno del primo Slam stagionale. L'incontro si terrà giovedì 22 gennaio sulla Rod Laver Arena.

Il percorso verso il secondo turno

L'esordio di Sinner a Melbourne è stato segnato dal ritiro del francese Hugo Gaston, avvenuto dopo la perdita dei primi due set (6‑2, 6‑1). Sinner ha commentato: “Ho visto che non stava servendo forte nel secondo set. Non volevo vincere così, ha un grande talento e un grande tocco. Ma sono contento della partita e di come ho giocato”, aggiungendo: “Mi sento ben preparato, ho lavorato molto.

L’esibizione con Felix è servita, anche se le partite ufficiali sono diverse. Ero un po’ teso all’inizio, ma devo anche pensare a divertirmi. Ci si allena per questo.”

Chi è James Duckworth

James Duckworth, wild card e numero 88 del mondo, ha raggiunto il secondo turno superando Dino Prizmic per 7‑6, 3‑6, 1‑6, 7‑5, 6‑3 in un match di oltre quattro ore. Per lui, si tratta della sesta volta in carriera al secondo turno a Melbourne. Nato a Sydney, Duckworth ha raggiunto il suo miglior ranking (46) nel 2022 e la sua carriera è stata segnata da diversi infortuni. In conferenza stampa ha dichiarato: “Sono carico, essere al secondo turno è bellissimo. Sinner parte avvantaggiato, è ovvio, ma se scendo in campo in modo aggressivo posso creargli qualche problema.

Alla fine ti alleni per questo. Tutto questo rappresenta il motivo per cui giochi a tennis: per trovarti in queste situazioni. È davvero fantastico.”

Il bilancio dei precedenti vede Sinner in vantaggio per due vittorie a una: i due si sono affrontati nel 2020 a Colonia (vittoria di Sinner), nel 2021 a Toronto (successo di Duckworth) e nel 2021 a Sofia (nuova vittoria di Sinner).

Dettagli del match

L'incontro è previsto per giovedì 22 gennaio alle ore 9 italiane sulla Rod Laver Arena. Il vincitore affronterà al terzo turno il vincente tra Eliot Spizzirri e Wu Yibing.