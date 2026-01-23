Il New Balance Indoor Grand Prix 2026, in programma a Boston sabato 24 gennaio, darà il via alla stagione indoor come prima tappa Gold del World Indoor Tour. Tra i protagonisti annunciati figura Noah Lyles, pluricampione mondiale dei 200 metri e oro olimpico in carica sui 100, che segnerà il suo debutto stagionale sui 300 metri maschili.

Il meeting e il cast dei partecipanti

L'evento, che si terrà al TRACK at New Balance, rappresenta il primo appuntamento in vista dei Mondiali indoor, previsti a Torun, in Polonia, dal 20 al 22 marzo. Il meeting vanta un cast di atleti di altissimo livello.

Oltre a Lyles, sono attesi Jereem Richards, campione mondiale indoor dei 400 metri nel 2022, e gli statunitensi Trayvon Bromell e Vernon Norwood. La competizione vedrà anche la partecipazione di Quincy Wilson nei 400 metri, Donavan Brazier e Bryce Hoppel nei 600, Josh Hoey negli 800, Jessica Hull ed Elle St Pierre nei 3000, e gli ostacolisti Cordell Tinch, Daniel Roberts, Trey Cunningham, Danielle Williams e Devynne Charlton. L'unico atleta italiano iscritto è il triplista Emmanuel Ihemeje.

Lyles e l'obiettivo del primato

Per Noah Lyles, questa gara segna non solo il debutto stagionale ma anche un ritorno sulla distanza dei 300 metri, specialità che non affronta da quasi nove anni. Il suo record personale, stabilito nel 2017 all'età di diciassette anni, è di 31"87.

L'atleta punta ora a migliorare la miglior prestazione mondiale di sempre su questa distanza, fissata a 31"56. Come indicato nel sottotitolo, Lyles “proverà ad attaccare la miglior prestazione mondiale di sempre nei 300”.

La scelta insolita e il record

Lyles ha comunicato la sua partecipazione sui social media, annunciando: “Boston. 300m. January 24, 2026. Season opener at the New Balance Indoor Grand Prix.” Questa scelta è considerata insolita, poiché l'atleta solitamente inaugura la stagione con i 60 metri. La sua ultima apparizione indoor sui 300 metri risale al 2017, con il tempo di 31"87, che rappresenta ancora il record americano e la seconda prestazione mondiale di tutti i tempi. Il primato mondiale appartiene a Steven Gardiner, con 31"56, stabilito nel 2022.

Questi elementi sottolineano l'importanza dell'impresa che Lyles si appresta a compiere: un debutto stagionale che mira a un primato mondiale di lunga data.