L’Italia si prepara al World Baseball Classic 2026 con un rinforzo di peso: Aaron Nola, lanciatore dei Philadelphia Phillies, ha deciso di rappresentare il Bel Paese nel torneo in programma dal 5 al 17 marzo. La notizia è stata confermata dal manager Rob Thomson.

Chi è Aaron Nola e cosa cambia per l’Italia

Aaron Nola, trentaduenne con dodici stagioni alle spalle in Major League Baseball, ha scelto di indossare la maglia azzurra anziché quella statunitense. Il manager dei Phillies ha dichiarato: “Aaron Nola indosserà la giubba azzurra”, sottolineando l’importanza della sua presenza per la squadra italiana.

La stagione 2025 non è stata delle migliori per Nola, che ha disputato solo diciassette partite con una media ERA di 6,01, condizionata anche da un infortunio. Tuttavia, il suo arrivo nel roster azzurro rappresenta un segnale di fiducia e ambizione per il team.

Contesto e prospettive per il torneo

Il World Baseball Classic 2026 vedrà l’Italia impegnata nel Pool B a Houston, con avversarie di alto livello quali Stati Uniti, Messico, Gran Bretagna e Brasile. La presenza di un lanciatore di calibro come Nola rafforza le ambizioni azzurre in un girone molto competitivo.

Negli ultimi giorni si è parlato anche del possibile ritorno di Anthony Rizzo, del catcher emergente Kyle Teel e del rilievo Adam Ottavino, che torna in azzurro dopo diciassette anni.

Ma è la conferma di Nola a rappresentare il colpo più significativo finora.

Il valore aggiunto di Nola e Pasquantino

Nola è il secondo giocatore dei Phillies a unirsi al roster italiano, insieme a Vinnie Pasquantino dei Kansas City Royals. La sua scelta conferma la tendenza dell’Italia a valorizzare giocatori con doppia eredità culturale e sportiva, capaci di elevare il livello della squadra in competizioni internazionali.