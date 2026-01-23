Jannik Sinner si sta preparando a Melbourne per il terzo turno degli Australian Open contro Eliot Spizzirri. L’incontro è in programma domani, non prima delle 02:00 italiane (mezzogiorno locale). L’azzurro ha svolto un allenamento in vista dell’impegno, con particolare attenzione alle condizioni climatiche che potrebbero influenzare la partita.

Allenamento e condizioni climatiche

L’allenamento di Sinner si è svolto in un contesto di temperature elevate, tipiche della stagione australiana. Le previsioni indicano che la sessione diurna potrebbe essere caratterizzata da caldo intenso, un elemento che potrebbe incidere sull’andamento del match.

Preparazione e percorso nel torneo

Il percorso di Sinner nel primo Slam dell’anno è stato finora positivo: ha ottenuto vittorie senza perdere set nei primi due turni, con incontri dalla durata contenuta. Domani, il match contro Spizzirri rappresenta un nuovo test, anche in relazione alle condizioni climatiche attese.

Orario e programma del match

La sfida tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri, valida per il terzo turno degli Australian Open, è in programma nella notte tra venerdì e sabato, con inizio non prima delle 02:00 italiane alla Rod Laver Arena. Si tratta di una sessione diurna per l’Italia, con mezzogiorno a Melbourne, in un giorno in cui il programma è stato anticipato a causa delle condizioni climatiche.