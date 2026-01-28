I Pistons hanno ottenuto una vittoria in trasferta sul campo dei Nuggets, imponendosi 109‑107 a Denver. Successi importanti nella Eastern Conference anche per Sixers e Knicks.

Detroit espugna Denver

La squadra di Detroit ha consolidato la propria leadership nella Eastern Conference grazie a una prestazione solida e determinata. I Pistons avevano costruito un vantaggio consistente, fino a diciotto punti all’inizio del secondo quarto. I Nuggets, privi di quattro titolari chiave tra cui la stella serba Nikola Jokic, hanno reagito e si sono portati a un solo punto di distanza (107‑106) a quattro secondi dalla sirena finale.

Jamal Murray ha avuto la possibilità di forzare i tempi supplementari con tre tiri liberi, ma ha sbagliato il secondo e il terzo, consegnando la vittoria a Detroit.

Il playmaker Cade Cunningham ha chiuso con ventidue punti, mentre Tobias Harris ha contribuito in modo decisivo, segnando i tiri liberi che hanno chiuso il match.

Successi anche per Sixers e Knicks

A Philadelphia, i Sixers hanno superato i Bucks 139‑122. La vittoria è stata costruita grazie ai sessantuno punti combinati di Paul George (trentadue, con nove triple) e Joel Embiid (ventinove), con un contributo significativo anche da Tyrese Maxey (ventidue punti). I Bucks, privi di Giannis Antetokounmpo, si sono affidati a Myles Turner, autore di trentuno punti.

I Knicks hanno anch’essi centrato una vittoria importante, rafforzando la propria posizione nella Eastern Conference.

Contesto e statistiche

I Pistons si sono imposti 109‑107. Tobias Harris ha realizzato ventidue punti, inclusi due tiri liberi decisivi a due secondi dalla fine, e Cade Cunningham ha messo a segno ventidue punti e undici assist. Per Denver, Jamal Murray ha totalizzato ventiquattro punti e dieci assist, ma ha fallito due tiri liberi cruciali nel finale. Jonas Valanciunas ha aggiunto sedici punti e sedici rimbalzi per i Nuggets. La squadra di Denver aveva affrontato un viaggio complicato a causa di una tempesta invernale che aveva costretto il team a rimanere a Memphis fino al giorno precedente la partita.