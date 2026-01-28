Il fine settimana di Coppa del Mondo di sci alpino a Crans Montana, in Svizzera, è iniziato con un posticipo. La prima prova cronometrata della discesa libera femminile, inizialmente fissata per le ore 10.30, è stata rinviata. Il nuovo orario di partenza è stato comunicato intorno alle 10.15, con il via ora previsto per le 11.20, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni del rinvio.

Il programma della tappa svizzera prevede, dopo la prova odierna, una seconda sessione di allenamento nella giornata di domani. Venerdì sarà dedicato alla discesa femminile e alla prima prova maschile.

Sabato si svolgerà il superG femminile e la seconda prova cronometrata maschile, mentre domenica si chiuderà con la discesa maschile.

Dettagli del rinvio

Il ritardo è stato annunciato poco prima dell’orario di partenza originario. Al momento, gli organizzatori non hanno fornito ulteriori informazioni, lasciando aperta la possibilità di eventuali ulteriori slittamenti.

Contesto della tappa di Crans Montana

Questa tappa rappresenta l’ultima competizione femminile prima delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La prova cronometrata odierna è il primo dei due allenamenti ufficiali in vista della discesa di venerdì e del superG di sabato. Non è prevista una diretta televisiva o in streaming, ma è garantita una copertura testuale.

Otto atlete italiane sono iscritte alla prova odierna: Sofia Goggia, Laura Pirovano, Federica Brignone (al rientro in velocità dopo un infortunio), Nicol Delago, Elena Curtoni, Nadia Delago, Roberta Melesi e Asja Zenere. Federica Brignone, con il pettorale numero uno, avrebbe dovuto prendere il via alle 10.30, mentre Sofia Goggia, con il numero 13, era attesa alle 10.47, salvo ritardi dovuti al rinvio.