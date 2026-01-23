Il Setterosa ha ceduto nell’ultima amichevole prima degli Europei 2026 di pallanuoto femminile: l’Italia è stata sconfitta dall’Olanda con un netto 14‑7, in un confronto che ha evidenziato la superiorità delle Campionesse d’Europa.

L'amichevole: cronaca e punteggio

Il confronto si è svolto giovedì sera, dopo che mercoledì 21 gennaio l’Italia aveva battuto i Paesi Bassi nel primo test match a Ostia. Questa volta, però, le azzurre non sono riuscite a ripetersi: l’Olanda ha preso il largo tra il primo e il secondo quarto, passando dal 3‑3 (pareggio di Marletta su rigore) a un vantaggio di quattro reti grazie a un micidiale break.

Le protagoniste e i numeri della partita

Tra le olandesi, hanno brillato Van de Kraats, Keuning e Lieke Rogge, autrici di tre reti ciascuna, con un’ottima verve dal perimetro. Nell’Italia, la miglior marcatrice è stata Marletta con tre gol, tutti su rigore; Ranalli ha segnato due reti, entrambe dai cinque metri; Bacelle e Bettini hanno realizzato una rete a testa.

Il tabellino finale recita: Italia‑Olanda 7‑14. Le marcature azzurre: Bacelle 1, Bettini 1, Marletta 3 (3 rig.), Ranalli 2 (2 rig.). Arbitri: Nicolosi e Baretta. Note tecniche: parziali 2‑3, 3‑5, 0‑2, 2‑4; per l’Olanda assente Aarts, in porta Van den Dobbelsteen; uscita per limite di falli Gorter (O) nel quarto tempo; superiorità numeriche: Italia 0/8 + 5 rigori, Olanda 1/8 + 1 rigore.

Verso gli Europei: il calendario

La squadra partirà alla volta di Funchal, in Portogallo, sede degli Europei, venerdì 23 gennaio. L’esordio è fissato per lunedì 26 gennaio alle ore 14.45 italiane, contro la Croazia, considerata avversaria abbordabile nel girone C, che comprende anche Serbia e Turchia. La seconda fase vedrà Grecia e Francia come principali rivali nella corsa alle semifinali.

La manifestazione si svolgerà a Funchal dal 26 gennaio al 5 febbraio. Il girone C, in cui è inserita l’Italia, prevede nella prima fase gli incontri contro Croazia, Serbia e Turchia. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alla seconda fase, da cui emergeranno le semifinaliste.

La diretta televisiva sarà trasmessa su Rai Sport HD, mentre lo streaming sarà disponibile su Rai Play. OA Sport offrirà la diretta live testuale di tutte le partite dell’Italia.