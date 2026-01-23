Dopo l'uscita di scena al terzo turno degli Australian Open, Jasmine Paolini si prepara a tornare in campo nei prossimi appuntamenti del circuito WTA. La tennista toscana ha ceduto alla statunitense Iva Jovic con il punteggio di 6‑2, 7‑6 (3), in una partita condizionata da problemi di stomaco che hanno limitato le sue energie.

Il bilancio di Melbourne

La corsa di Paolini si è interrotta al terzo turno, come nel 2025. Lo stato di forma non ottimale ha fatto la differenza: "problemi di stomaco hanno limitato le energie e la capacità di esprimere il suo miglior tennis".

Per battere Jovic sarebbe servita una prestazione al massimo.

Il calendario post‑Australian Open

Dopo una breve pausa, Paolini punterà al prestigioso WTA1000 di Doha, in programma dal 9 al 15 febbraio, torneo che raccoglie le migliori interpreti del circuito, con tutta la top‑10 guidata da Aryna Sabalenka. Da confermare la partecipazione all’altro WTA1000, in calendario dal 16 al 22 febbraio a Dubai, un torneo particolarmente caro a Paolini: qui, nel 2024, aveva trionfato battendo in finale Anna Kalinskaya. Successivamente, l’attenzione si sposterà sui grandi appuntamenti negli Stati Uniti: i WTA1000 di Indian Wells e Miami, rispettivamente dal 2 al 14 e dal 16 al 29 marzo, tappe fondamentali per consolidare la stagione.

Prospettive e obiettivi

Il ritorno in campo nei tornei di Doha e Dubai rappresenta un banco di prova importante per Paolini, che potrà confrontarsi con le migliori del circuito e difendere punti preziosi in vista della stagione americana. Indian Wells e Miami saranno occasioni chiave per rilanciare la sua classifica e dare continuità al suo rendimento.

Il calendario WTA 125 di gennaio include il torneo di Canberra, ma si tratta di un livello inferiore rispetto ai WTA1000 che Paolini ha in programma. Il circuito WTA 125 prevede undici tornei nel 2026, con il Canberra International in corso all’inizio del mese, ma non è previsto il suo inserimento in questa fase della stagione.